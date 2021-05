Ibra non sarà agli Europei: infortunio, condizioni e stop (Di sabato 15 maggio 2021) Ibra non sarà agli Europei. “Oggi Zlatan ha informato Janne Andersson che il suo infortunio gli impedirà di partecipare ai Campionati Europei di questa estate”. Così la Federcalcio svedese su Twitter ha annunciato il forfait dell’attaccante del Milan ai prossimi Europei per un problema al ginocchio che lo costringerà a svolgerà una terapia conservativa per sei settimane. “Speriamo di rivederti presto sul campo di calcio!”, conclude la Federazione svedese. Funweek. Leggi su funweek (Di sabato 15 maggio 2021)non. “Oggi Zlatan ha informato Janne Andersson che il suogli impedirà di partecipare ai Campionatidi questa estate”. Così la Federcalcio svedese su Twitter ha annunciato il forfait dell’attaccante del Milan ai prossimiper un problema al ginocchio che lo costringerà a svolgerà una terapia conservativa per sei settimane. “Speriamo di rivederti presto sul campo di calcio!”, conclude la Federazione svedese. Funweek.

