Ibra, Europei a rischio: infortunio, condizioni e stop (Di sabato 15 maggio 2021) Ibra deve fermarsi per un mese e mezzo a causa di una distorsione al ginocchio. L’attaccante svedede del Milan rischia di saltare gli Europei. “Oggi Zlatan Ibrahimovic è stato visitato a Milanello dal dottor Volker Musahl (UPMC Pittsburgh) in seguito al recente trauma distorsivo del ginocchio sinistro occorso in Juventus-Milan”, rende noto la società rossonera. “Secondo indicazione specialistica il giocatore sarà sottoposto ad un trattamento conservativo di sei settimane”, prosegue il club. Funweek. Leggi su funweek (Di sabato 15 maggio 2021)deve fermarsi per un mese e mezzo a causa di una distorsione al ginocchio. L’attaccante svedede del Milan rischia di saltare gli. “Oggi Zlatanhimovic è stato visitato a Milanello dal dottor Volker Musahl (UPMC Pittsburgh) in seguito al recente trauma distorsivo del ginocchio sinistro occorso in Juventus-Milan”, rende noto la società rossonera. “Secondo indicazione specialistica il giocatore sarà sottoposto ad un trattamento conservativo di sei settimane”, prosegue il club. Funweek.

