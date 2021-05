I rappresentanti Ue in Italia scrivono al direttore di Rai2 per il caso Anni 20: “Analfabetismo europeo. Serve intervento tempestivo” (Di sabato 15 maggio 2021) “Analfabetismo europeo”. Con queste parole i rappresentanti dell’Unione europea in Italia – il capo ufficio Carlo Corazza e il capo della rappresentanza della Commissione Antonio Parenti – hanno espresso il loro disappunto nei confronti del servizio andato in onda nel talk show di Rai2 Anni 20. Il caso è già diventato nazionale, con pareri politici e istituzionali espressi da più parti. Nnella nota che i rappresentanti hanno mandato al direttore di Rai2, Ludovico Di Meo, si legge: “Sappiamo che è difficile comunicare le dinamiche politiche europee per la complessità istituzionale, ma preoccupa gravemente l’Analfabetismo europeo del servizio pubblico e la mancanza di controllo sulle ... Leggi su cityroma (Di sabato 15 maggio 2021) “”. Con queste parole idell’Unione europea in– il capo ufficio Carlo Corazza e il capo della rappresentanza della Commissione Antonio Parenti – hanno espresso il loro disappunto nei confronti del servizio andato in onda nel talk show di20. Ilè già diventato nazionale, con pareri politici e istituzionali espressi da più parti. Nnella nota che ihanno mandato aldi, Ludovico Di Meo, si legge: “Sappiamo che è difficile comunicare le dinamiche politiche europee per la complessità istituzionale, ma preoccupa gravemente l’del servizio pubblico e la mancanza di controllo sulle ...

