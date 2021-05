I provvedimenti che sono serviti al politico e alle sue aziende

Advertising

Eugene_Dearborn : @myrtamerlino Quando da scientifici i provvedimenti diventino ideologici il discorso cambia: quando si parla di ide… - Malvy34087444 : RT @joyglorius: Comunque c’è un’ossessione per Tommaso abbastanza grave, sia da parte dei giornalisti che da parte degli haters e dei fan,… - comunquemaria : @VanyLabalestra Guarda che parli con la persona sbagliata. Io ho scritto direttamente sotto i tweet di quell'accoun… - Nando41091997 : @GPerenne @EnricoLetta La mia sarà anche una stupidata e il tuo twet è intelligente? Andate ad attaccarvi su provv… - elisicci : RT @joyglorius: Comunque c’è un’ossessione per Tommaso abbastanza grave, sia da parte dei giornalisti che da parte degli haters e dei fan,… -

Ultime Notizie dalla rete : provvedimenti che

...=> p [p_index] => 4 [html] => "Non ce la sentiamo di liquidare tali gesti come una semplice goliardata e riteniamole autorità e gli organi preposti debbano vigilare e prenderenei ...Dagli accertamenti effettuati in Questura si è scopertoera colpito da 5di espulsioni e relativi ordini di allontanamento dal territorio nazionale, mai ottemperati, e per i quali ...Dalle 186 del 2019 sono diventate 388 per incidenti gravi: +108%. «Crescente spregio delle norme per la sicurezza» ...Oggi, 15 maggio 2021, è la data fatidica in cui entreranno in vigore le nuove privacy policy di WhatsApp, che prevedono una maggiore condivisione di dati c ...