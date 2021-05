I primi cinquant’anni di Patron Casillo con Peppe Iodice e gli amici di Peppy Night Fest

Leggi su 2anews

(Di sabato 15 maggio 2021) Per idelun ospite d’eccezione:, l’irresistibile mattatore del programma “” in onda dal Teatro Troisi su Canale 21. Un compleanno in allegria per Pasquale. L’apprezzatodella Trattoria e Pizzeria “Ieri, oggi, domani” che, per i suoi50 anni, ha avuto tra i tavoli all’aperto