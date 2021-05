I discriminati delle leggi Zan (Di sabato 15 maggio 2021) “I benpensanti sono diventati come una religione”, scriveva a gennaio Nicolas Beytout sul quotidiano L’Opinion. “Impone le sue regole, la sua liturgia, le sue messe. Scomunica coloro che non rispettano questo nuovo catechismo progressista. Il pensiero dominante e travolgente è seguace della teoria del gender”. Queste le scomuniche soltanto nell’ultimo mese… “When Harry became Sally”, il libro di Ryan Anderson critico del gender, è scomparso da Amazon. Il colosso mondiale delle vendite di libri ha dichiarato che non commercializzerà più “libri transofobi”. E non importa che non ci sia alcuna fobia nel libro di Anderson, gli basta mettere in discussione l’identità di genere per finire all’indice. L’altro libro che adesso proveranno a cancellare è “Irreversible Damage: The Transgender Craze Seducing our Daughters” di Abigail Shrier. Libri che non hanno più senso di ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 15 maggio 2021) “I benpensanti sono diventati come una religione”, scriveva a gennaio Nicolas Beytout sul quotidiano L’Opinion. “Impone le sue regole, la sua liturgia, le sue messe. Scomunica coloro che non rispettano questo nuovo catechismo progressista. Il pensiero dominante e travolgente è seguace della teoria del gender”. Queste le scomuniche soltanto nell’ultimo mese… “When Harry became Sally”, il libro di Ryan Anderson critico del gender, è scomparso da Amazon. Il colosso mondialevendite di libri ha dichiarato che non commercializzerà più “libri transofobi”. E non importa che non ci sia alcuna fobia nel libro di Anderson, gli basta mettere in discussione l’identità di genere per finire all’indice. L’altro libro che adesso proveranno a cancellare è “Irreversible Damage: The Transgender Craze Seducing our Daughters” di Abigail Shrier. Libri che non hanno più senso di ...

