I convocati del Napoli per la sfida con la Fiorentina (Di sabato 15 maggio 2021) Il Napoli, attraverso i propri canali ufficiali, ha diffuso l’elenco dei calciatori a disposizione di Gennaro Gattuso per la sfida con la Fiorentina. Portieri: Meret, Contini, Ospina Difensori: Zedadka, Mario Rui, Di Lorenzo, Hysaj, Rrahmani, Costanzo, Manolas Centrocampisti: Demme, Bakayoko, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski, Labriola Attaccanti: Osimhen, Lozano, Mertens, Politano, Insigne, Petagna, D’Agostino L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 15 maggio 2021) Il, attraverso i propri canali ufficiali, ha diffuso l’elenco dei calciatori a disposizione di Gennaro Gattuso per lacon la. Portieri: Meret, Contini, Ospina Difensori: Zedadka, Mario Rui, Di Lorenzo, Hysaj, Rrahmani, Costanzo, Manolas Centrocampisti: Demme, Bakayoko, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski, Labriola Attaccanti: Osimhen, Lozano, Mertens, Politano, Insigne, Petagna, D’Agostino L'articolo ilsta.

Advertising

napolista : L'elenco dei giocatori a disposizione di Gattuso: assenze già annunciate di Koulibaly, Maksimovic e Lobotka - ilnapolionline : UFFICIALE - I convocati del Napoli. Out K2 e Lobotka. Nella lista 4 ragazzi della Primavera -… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Milan Niente #EURO2020 per #Ibrahimovic. Nonostante le 'rassicurazioni' sulle condizioni del suo gi… - CalcioWebPuglia : 22 i convocati dal tecnico D'Alterio in vista del match contro l'Altamura - violanews : ??? Faranno parte del gruppo viola per #FiorentinaNapoli anche #Ribery e #Dragowski, usciti acciaccati rispettivamen… -