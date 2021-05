Hellblade | Senua' s Sacrifice guida con successo uno studio universitario sulla salute mentale

(Di sabato 15 maggio 2021) Nella giornata di oggi, la casa di sviluppo Ninja Theory ha condiviso un nuovo video in supporto alla settimana della Mental Health Awareness. In essa, hanno svelato che i ricercatori dell'Università della Florida, hanno utilizzato's, uno dei loro ultimi progetti, per unodedicato a combattere lo stigma. Loè stato condotto lo scorso anno e vedeva due gruppi di partecipanti: uno di loro avrebbe giocato aper 45 minuti, per poi essere sottoposto ad una serie di domande. Il secondo gruppo, invece, avrebbe seguito il gruppo precedente mentre giocava, per poi rispondere alle stesse domande. Leggi altro...

Advertising

Gabry89 : In poco più di un mese ho giocato a Control, Fractured Minds, Nier:Automata, Forza Horizon 4 e Hellblade: Senua's S… -

Ultime Notizie dalla rete : Hellblade Senua

Spaziogames.it

In essa, hanno svelato che i ricercatori dell'Università della Florida, hanno utilizzato's Sacrifice , uno dei loro ultimi progetti, per uno studio dedicato a combattere lo stigma ...... Fortnite farà il suo salto generazionale ad un certo punto e Microsoft ha confermato che's Saga:II utilizzerà la prossima iterazione dell'engine. L'uscita di UE5 è prevista entro la ...In occasione della settimana sulla Mental Health Awareness, Ninja Theory ha condiviso un nuovo video nel quale rivela che Hellblade Senua's Sacrifice è stato utilizzato in un prestigioso studio univer ...Il Tempest Engine è il chip della PlayStation 5 dedicato a musica, effetti e dialoghi. Abbiamo parlato con chi ci ha lavorato per capire la sua importanza e come cambia lo sviluppo dei titoli moderni ...