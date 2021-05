(Di sabato 15 maggio 2021) La sicurezza di Israele è un problema che ci riguarda, da vicino. La pioggia di missili dicadute su Tel Aviv e su molte altre città israeliane, anche se per la gran parte neutralizzate dal sistema difensivo “Iron Dome”, rappresenta un ulteriore salto di qualità nella capacita distruttiva dell’organizzazione terrorista che governa da anni la striscia di Gaza. L’Europa e la comunità internazionale non può permettere che un paese amico come Israele sia costretto a vivere con due organizzazioni del terrore,a Gaza ed Hezbollah in Libano, dotate di armamenti sofisticati e di missili a lunga gittata in grado di colpire praticamente ogni parte del territorio e di minacciarne l’intera popolazione. Solo 80km separano la striscia di Gaza dal centro di Tel Aviv e solo 50km dividono il centro di Haifa dall’area controllata da Hezbollah nel Sud del ...

HuffPostItalia : Hamas va smantellata. È interesse italiano ed europeo

L'Indro

... in particolare ai jihadisti di Hay'at Tahrir al - Sham (già Fronte Al - Nusra in Siria) , ai terroristi palestinesi die agli Al - Shabaab somali come lo stesso ministro degli interni ha ...... in particolare ai jihadisti di Hay'at Tahrir al - Sham (già Fronte Al - Nusra in Siria) , ai terroristi palestinesi die agli Al - Shabaab somali come lo stesso ministro degli interni ha ...I palestinesi di Hamas e della Jihad islamica hanno lanciato 2mila razzi su Israele, solo nei primi quattro giorni di guerra. Il loro arsenale a Gaza avrebbe 30mila missili che possono colpire tutto i ...Non si ferma l’escalation di violenza tra Israele e Hamas, la peggiore fiammata dalla guerra del 2014. E dopo gli scontri fra arabi ed ebrei nelle città israeliane, si infiamma anche la Cisgiordania.