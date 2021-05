Halston | 6 cose da sapere sullo stilista prima di guardare la serie su Netflix

Leggi su amica

(Di sabato 15 maggio 2021): primoa definire lo stile americano (parola di Karl Lagerfeld), ultima punta di diamante di, che gli dedica unatv carica di pathos e glamour Anni 70 e 80. Lo interpreta Edward Norton, a cui forse manca la grazia distinta dell’originale, elegante anche nel cuore delle notti e degli eccessi più folli di New York, impeccabile (solo all’apparenza) anche negli anni delle difficoltà. Ospite fisso allo Studio 54, vestiva le sue amiche Bianca Jagger, Liza Minnelli, Elsa Peretti e Pat Cleveland con creazioni rimaste nella storia per il loro fascino glamour e disinvolto: tute e abiti a colonna, scesi, morbidi, scollati, sexy eppure facili da portare. Quinta essenza del lusso made in U.S.A che rivive nelle puntate in streaming grazie al meticoloso lavoro della costumista Jeriana San Juan. Pronti ...