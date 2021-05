Hakimi e Lukaku, esultanza polemica (e mai vista) dopo il gol alla Juve (Di sabato 15 maggio 2021) Romelu Lukaku ha firmato il pareggio contro la Juventus di Andrea Pirlo. esultanza polemica del belga insieme ad Achraf Hakimi. Sfida accesa e divertente, quella che sta animando l’Allianz Stadium tra Juventus ed Inter. A decidere la partita, al momento sull’1-1, ben due rigori concessi da una parte e dell’altra. E se Cristiano Ronaldo ha Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 15 maggio 2021) Romeluha firmato il pareggio contro lantus di Andrea Pirlo.del belga insieme ad Achraf. Sfida accesa e divertente, quella che sta animando l’Allianz Stadium trantus ed Inter. A decidere la partita, al momento sull’1-1, ben due rigori concessi da una parte e dell’altra. E se Cristiano Ronaldo ha Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

FBiasin : Nessuna festa organizzata da #Lukaku, ma una cena alla quale i 4 giocatori dell'#Inter si sono aggiunti. Il club ac… - Inter : ???? | RRRRRRRROMELUUUUU!!! 90' - #Hakimi devastante in campo aperto, palla per #Lukaku che appoggia in rete! Daaaaa… - Corriere : Milano, festa abusiva interista in hotel per il compleanno di Lukaku con Hakimi, Youn... - natonel52 : @GBorzillo @ChrisEriksen8 Scusa ma non si vergognano i giocatori che il mondo intero sta guardando la partita ? Non… - silviajuve71 : RT @GandalfIl: #JuveInter ?? #Lukaku e ?? #Hakimi che prendono per il culo chi gli ha fatto la multa al festino alle 3 di notte . E noi stron… -