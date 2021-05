Guerra a Gaza | droni bomba e tweet strategici militari Il bilancio parla chiaro | oltre 30 bambini morti

(Di sabato 15 maggio 2021) Lanon si ferma e l’esercito usa unper fare più vittime. Nella notte un raid israeliano ha colpito un campo profughi. Dall’inizio delle ostilità sono già 30 ipalestinesi uccisi. Lacontinua e non risparmia colpi. Nelle ultime 24h l’esercito israeliano ha dapprima pubblicato unfasullo dove annunciava di aver rotto i confini con un’offensiva via terra, poi hanno atteso che ipalestinesi occupassero i tunnel di evacuazione scavati sotto la sabbia di. Un rifugio creduto sicuro finchè l’esercito israeliano non ha svelato con le bombe il vero intento del: riempire di vite i tunnel per poterlirdare uccidendo più persone. Intanto un raid nella notte ha ...

Advertising

fanpage : Le parole sono importanti? Bene, e allora smettiamo di chiamarla guerra, quella tra Israele e Palestina. Di… - rubio_chef : Vedete? La goccia cinese ripaga. Piano piano dopo che j’hai passato la sveja, cambiano registro, si documentano e m… - ilpost : Giovedì sera l’esercito israeliano ha annunciato di avere iniziato ad attaccare la Striscia di Gaza anche via terra… - FatmaGL24495636 : RT @zehereeee: @WorldBank Anche il sogno di vivere questa situazione è terribile, ma i nostri fratelli a Gaza lo stanno vivendo, le loro ca… - Cristina6013 : Non chiamatela guerra: quello di Israele a Gaza è un massacro a senso unico #Gaza_Under_Attack -

Ultime Notizie dalla rete : Guerra Gaza

Al sesto giorno dicon i palestinesi, nel suo sforzo per piegare Hamas e interrompere i lanci di razzi, Israele ha bombardato la torre dei media a, un palazzo di 15 piani che ospitava gli uffici di ...Le cronache hanno poi dimostrato cheè stata trasformata in una fortezza, celando le rampe di ...di tale ampiezza da far sembrare le celebri gallerie costruite dai vietcong nellavietnamita ...CREMA - Presidio di solidarietà al popolo palestinese, nel pomeriggio, con bandiere del Paese mediorientale, per dire «no» alla guerra e sostenere la causa della popolazione araba della striscia di Ga ...La violenza tra palestinesi e israeliani si è espansa in nuove direzioni dopo il quinto giorno consecutivo di attacchi. A Gaza l’esercito israeliano ha distrutto un grattacelo che ospitava gli uffici ...