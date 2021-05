Guerra a Gaza: droni bomba e tweet strategici militari. Il bilancio parla chiaro: oltre 30 bambini morti. (Di sabato 15 maggio 2021) Skip to content La Guerra a Gaza non si ferma e l’esercito usa un tweet per fare più vittime. Nella notte un raid israeliano ha colpito un campo profughi. Dall’inizio delle ostilità sono già 30 i bambini palestinesi uccisi. La Guerra continua e non risparmia colpi. Nelle ultime 24h l’esercito israeliano ha dapprima pubblicato un tweet fasullo dove annunciava di aver rotto i confini con un’offensiva via terra, poi hanno atteso che i militari palestinesi occupassero i tunnel di evacuazione scavati sotto la sabbia di Gaza. Un rifugio creduto sicuro finchè l’esercito israeliano non ha svelato con le bombe il vero intento del tweet: riempire di vite i tunnel per poterli bombardare uccidendo più ... Leggi su cityroma (Di sabato 15 maggio 2021) Skip to content Lanon si ferma e l’esercito usa unper fare più vittime. Nella notte un raid israeliano ha colpito un campo profughi. Dall’inizio delle ostilità sono già 30 ipalestinesi uccisi. Lacontinua e non risparmia colpi. Nelle ultime 24h l’esercito israeliano ha dapprima pubblicato unfasullo dove annunciava di aver rotto i confini con un’offensiva via terra, poi hanno atteso che ipalestinesi occupassero i tunnel di evacuazione scavati sotto la sabbia di. Un rifugio creduto sicuro finchè l’esercito israeliano non ha svelato con le bombe il vero intento del: riempire di vite i tunnel per poterlirdare uccidendo più ...

