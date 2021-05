Guenda Goria, le prime foto col nuovo fidanzato: “L’amore all’improvviso” (Di sabato 15 maggio 2021) Guenda Goria di nuovo innamorata. Nella Casa del GF Vip la figlia di Maria Teresa Ruta aveva svelato di avere una relazione con Telemaco che è poi naufragata qualche tempo dopo la sua esperienza al reality di Alfonso Signorini. I due hanno quindi preso strade diverse e ora, mesi dopo la rottura, Guenda ha ritrovato L’amore. A dare lo scoop è stata proprio la rivista diretta da Signorini, Chi, che già qualche giorno fa aveva lanciato il gossip secondo cui la bella 32enne sarebbe impegnata seriamente con “Mirko”. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 è stata stregata dal giovane Mirko non in Italia, bensì a Sharm el-Sheikh, circa un mese fa, dove la figlia della Ruta e Amedeo Goria ha una casa. Guenda Goria, le prime ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 15 maggio 2021)diinnamorata. Nella Casa del GF Vip la figlia di Maria Teresa Ruta aveva svelato di avere una relazione con Telemaco che è poi naufragata qualche tempo dopo la sua esperienza al reality di Alfonso Signorini. I due hanno quindi preso strade diverse e ora, mesi dopo la rottura,ha ritrovato. A dare lo scoop è stata proprio la rivista diretta da Signorini, Chi, che già qualche giorno fa aveva lanciato il gossip secondo cui la bella 32enne sarebbe impegnata seriamente con “Mirko”. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 è stata stregata dal giovane Mirko non in Italia, bensì a Sharm el-Sheikh, circa un mese fa, dove la figlia della Ruta e Amedeoha una casa., le...

