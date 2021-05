Guenda Goria in love: la nuova fiamma è Mirko Gancitano (Di sabato 15 maggio 2021) Dopo la fine della relazione con Telemaco, Guenda Goria sembra essere pronta a rivivere l’amore. La figlia di Maria Teresa Ruta avrebbe ritrovato il sorriso grazie a Mirko, un ragazzo conosciuto durante l’ultimo soggiorno a Sharm el-Sheikh, circa un mese fa. A lanciare la notizia il giornale diretto da Alfonso Signorini, Chi. La nuova scoppiettante coppia Dopo l’indiscrezione della rivista, i due hanno pubblicato sui loro profili le foto ufficiali, ben consapevoli di aver nascosto la relazione per un mese all’opinione pubblica. Secondo quanto riportato dalle realtà italiane che si occupano di gossip, i due giovani si sono conosciuti in Egitto e più precisamente a Domina Coral Bay di Sharm, luogo dove lei dimora e che lui frequenta per lavoro. Ora i due, dopo i primi baci scambiati sotto al sole del ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 15 maggio 2021) Dopo la fine della relazione con Telemaco,sembra essere pronta a rivivere l’amore. La figlia di Maria Teresa Ruta avrebbe ritrovato il sorriso grazie a, un ragazzo conosciuto durante l’ultimo soggiorno a Sharm el-Sheikh, circa un mese fa. A lanciare la notizia il giornale diretto da Alfonso Signorini, Chi. Lascoppiettante coppia Dopo l’indiscrezione della rivista, i due hanno pubblicato sui loro profili le foto ufficiali, ben consapevoli di aver nascosto la relazione per un mese all’opinione pubblica. Secondo quanto riportato dalle realtà italiane che si occupano di gossip, i due giovani si sono conosciuti in Egitto e più precisamente a Domina Coral Bay di Sharm, luogo dove lei dimora e che lui frequenta per lavoro. Ora i due, dopo i primi baci scambiati sotto al sole del ...

