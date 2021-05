Gruppo FS | tamponi gratuiti nelle stazioni Aperte 8 nuove postazioni della Croce Rossa

(Di sabato 15 maggio 2021) (Teleborsa) – Grazie all’accordo tra FS Italiane e laItaliana hanno aperto oggi, 15 maggio, lepoper effettuare i. “I gazebo per fare irapidi antigenici, già attivi a Milano Centrale e Roma Termini, sono disponibili anche a Torino, Venezia, Firenze, Bologna, Bari, Reggio Calabria, Cagliari e Palermo. Le prossime aperture saranno previstedi Napoli e Genova” è quanto si apprende da Fs News. La collaborazione con laItaliana conferma il costante impegno delFS per garantire la sicurezza sanitaria e delle persone, “un impegno che è valso a FS importanti ...

Advertising

sscnapoli : ?? | Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati questa mattina ai componenti del gruppo squadra. ??… - sscnapoli : ?? | Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati, dopo mezzanotte, ai componenti del gruppo squadra. ??… - DilectisG : RT @sscnapoli: ?? | Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati questa mattina ai componenti del gruppo squadra. ?? #ForzaNapoliSempre h… - immcarmen : RT @sscnapoli: ?? | Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati questa mattina ai componenti del gruppo squadra. ?? #ForzaNapoliSempre h… - sscalcionapoli1 : SSC Napoli: “Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati al gruppo squadra” -

Ultime Notizie dalla rete : Gruppo tamponi

"I gazebo per fare irapidi antigenici, già attivi a Milano Centrale e Roma Termini , sono ... La collaborazione con la Croce Rossa Italiana conferma il costante impegno delFS per ...Tweet SSC Napoli, esitoTweet della SSC Napoli sull'esito deieffettuati ai componenti delsquadra. Il Tweet: 'Tutti negativi al Covid - 19 ieffettuati questa mattina ai componenti delsquadra'. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL ...Così su twitter la SSCNapoli aggiornando la situazione legata ai tamponi, poco prima della partenza per Firenze.Il Calcio Foggia 1920 comunica che, dai tamponi molecolari effettuati nell’ambito dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid-19 di ...