“Green pass di un anno per vaccinati” | proposta Bassetti

Prolungare a 12 mesi il Green pass in Italia per i vaccinati contro il Covid. E' la proposta lanciata da Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, in un post su Facebook. "Ci vuole un po' più di coraggio e di iniziativa per dare segnali di ritorno alla normalità in sicurezza. Allunghiamo la durata del Green pass per i vaccinati a 12 mesi. Perché deve durare solo 6 mesi?", domanda Bassetti. "Quali studi dimostrano con certezza che la protezione da vaccino dura solo 6 mesi? La burocrazia italiana e la poca reattività di alcune istituzioni -conclude- rischiano di uccidere la ripartenza".

L'infettivologo Bassetti: 'Allunghiamo il green pass per i vaccinati a 12 mesi' La voglia di ripartire è tanta ma ci vuole chiarezza negli strumenti che ci permetteranno di muoverci e viaggiare. Per adesso la durata del green pass, strumento che servirà proprio dal 15 maggio di poter entrare in Italia senza doversi sottoporre alla quarantena di 15 giorni e di poter andare a trovare i gli ospiti nelle Rsa, ha una ...

