Grandi navi | arriva lo stop al transito davanti a Piazza San Marco a Venezia

Advertising

enpaonlus : Il Parlamento ha approvato definitivamente il decreto per allontanare le grandi navi da Venezia… - SkyTG24 : Il provvedimento è stato approvato con 370 voti a favore, 16 contrari e 29 astenuti - ilpost : Il Parlamento ha approvato definitivamente l’allontanamento delle grandi navi da Venezia - mag_ship : Noli, container vuoti, navi più grandi: cosa succede sul mercato #container / Analisi @CONFETRA @payjumper… - alelomi : Il Parlamento ha approvato il decreto legge che vieta il passaggio delle grandi navi nella Laguna di #Venezia.?? Le… -

Ultime Notizie dalla rete : Grandi navi

Agenzia ANSA

... deve nascere fuori da un centro urbano, su di un tratto di costa libera con adeguato retroterra per i siti di lavorazione e criteri per l'ormeggio delle, quali fondali sufficientemente ...Non a caso i cittadini di Lampedusa dimostrano contro l'ospitalità di immigrati illegali in costosissimedicompagnie chiedendo che tutti i soldi che vengono e verranno spesi in noli ...Ore 14.30: i Carabinieri irrompono in un bed and breakfast del centro storico di Casalvieri e portano via un uomo. E’ un ricercato venezuelano, sospettato di essere un ...«Il rinvio a giudizio del senatore Salvini avrebbe comportato l’incriminazione dell’ex premier Conte e dei ministri dell’epoca Di Maio e Toninelli, perché erano tutti d’accordo sulla redistribuzione d ...