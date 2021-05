GP Francia MotoGP | Espargaro guida il venerdì della Honda

(Di sabato 15 maggio 2021) Condizioni migliori del previsto al GP di, e lapuò ritenersi soddisfatta. Sia Marc Marquez che Polsono tra i primi dieci al termine di una sessione bagnata (FP1) ed una asciutta (FP2). “Polyccio” è il più veloce del duo Repsol, ma anche Marc Marquez può essere contento di una prestazione nel complesso buona. Continua il lavoro di affinamento sulla RC213V, grazie anche alle condizioni meteo che consentono di percorrere giri buoni per la messa a punto. Dominio francese neldi Le Mans GP: come vanno lenelle libere? Le condizioni miste consentono di provare le moto in ogni situazione. La pista umida la fa da padrone nei primi minutiFP1, ...

Advertising

SkySportMotoGP : Moto2, GP Francia. I risultati delle prove libere: 1° Lowes, 3° Bezzecchi. HIGHLIGHTS #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP… - F1inGenerale_ : #MotoGP | GP Francia – FP3: Marc Marquez è il più veloce sul bagnato #FrenchGP #F1inGenerale - TuttoQuaNews : RT @qnazionale: Motogp, Gp Francia 2021 a Le Mans: libere e qualifiche in diretta - SkySport : RT @SkySportMotoGP: MotoGP, orari e dove vedere il GP di Francia #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP #FrenchGP - SkySportMotoGP : MotoGP, orari e dove vedere il GP di Francia #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP #FrenchGP -

Ultime Notizie dalla rete : Francia MotoGP

di Fabio Belli) DIRETTA, GP2021: LA STORIA A LE MANS In attesa di vivere questa lunga e intensa giornata di diretta, facciamo una breve storia del Gran Premio di. La ...... FormulaPassion.it e bentrovati con l'appuntamento dedicato alla diretta testuale della terza sessione di prove libere del Gran Premio di2021 , quinta gara del campionato mondiale di. ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.46 Brutta notizia per Franco Morbidelli. Il romano, una volta rientrato ai box, ha simulato un cambio moto (qualora sia necessario effettuarlo domani in ga ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.46 Brutta notizia per Franco Morbidelli. Il romano, una volta rientrato ai box, ha simulato un cambio moto (qualora sia necessario effettuarlo domani in ga ...