GP Francia: analisi del passo gara Il GP di Francia sta per entrare nel vivo: terminate le qualifiche, è tempo di pensare alla gara, che come ben sappiamo è una questione di passo. E allora andiamo a dare un'occhiata alla tabella dei crono, per andare a scoprire chi dispone del ritmo giusto per vincere. Con uno sguardo al cielo: le due giornate di prove hanno mostrato una certa variabilità che potrebbe scompaginare ogni previsione. Yamaha va fortissimo, la pole è di Quartararo GP Francia: chi ha il passo gara migliore? A questa domanda, questa volta, non riusciamo a dare una risposta precisa. Ciascuna delle sessioni di libere della classe regina ha avuto condizioni talmente mutevoli che nessuno è stato in grado di effettuare un vero long run, con giri costanti. A questo punto, prenderemo in esame i tempi ...

Ultime Notizie dalla rete : Francia analisi Marquez fa la danza della pioggia: 'Più possibilità sul bagnato' L'attenzione del pilota si focalizza poi sull'analisi della condizione fisica: "Non ho il controllo totale della moto, faccio particolarmente fatica in curva 1, 5 e 8".

GP Francia passo gara: l'analisi Periodico Daily - Notizie MotoGp Francia, Rossi: "Fatto uno step in più, ma spero ancora meglio" LE MANS - Un nono posto che conferma quanto visto nelle libere del venerdì. Questo è il quadro della qualifica di Valentino Rossi, il quale partirà dalla terza fila della griglia domani nella gara del ...

MotoGp Francia, Quartararo: "Mai stato così nervoso prima di una qualifica" LE MANS - Fabio Quartararo si avvicina alla gara casalinga come meglio non poteva. 'El Diablo' ottiene la pole position nel Gran Premio di Francia, piazzandosi davanti al compagno di box Maverick Vina ...

