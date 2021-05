Golf: Sam Burns sfiora il record del percorso all’AT&T Byron Nelson 2021. Si rivede Alex Noren, tagliati Garcia e Koepka (Di sabato 15 maggio 2021) Si è concluso il secondo giro all’AT& Byron Nelson 2021, che si disputa al TPC Craig Ranch di McKinney, in Texas. Alla guida della classifica si porta prepotentemente Sam Burns: il ventiquattrenne della Louisiana sfiora anche il record del percorso, girando in 62 colpi, 10 sotto il par (tutti birdie), soltanto uno in più rispetto a Ryan Palmer, l’unico capace di completare le 18 buche in 61. Alle sue spalle si rivede lo svedese Alex Noren, che dal 2019 a oggi ha centrato soltanto un podio poco oltre la metà del 2020. Il suo è un -8 ampiamente soddisfacente, ma che ne conferma anche uno stato buono emerso dalle ultime performance delle settimane passate. Con il suo -15 precede il sudcoreano K.H. Lee, distante un ... Leggi su oasport (Di sabato 15 maggio 2021) Si è concluso il secondo giro all’AT&, che si disputa al TPC Craig Ranch di McKinney, in Texas. Alla guida della classifica si porta prepotentemente Sam: il ventiquattrenne della Louisianaanche ildel, girando in 62 colpi, 10 sotto il par (tutti birdie), soltanto uno in più rispetto a Ryan Palmer, l’unico capace di completare le 18 buche in 61. Alle sue spalle silo svedese, che dal 2019 a oggi ha centrato soltanto un podio poco oltre la metà del 2020. Il suo è un -8 ampiamente soddisfacente, ma che ne conferma anche uno stato buono emerso dalle ultime performance delle settimane passate. Con il suo -15 precede il sudcoreano K.H. Lee, distante un ...

