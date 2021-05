God of War e The Last of Us in arrivo su Steam? Sony nasconde 15 prodotti misteriosi nel negozio Valve (Di sabato 15 maggio 2021) Ratchet & Clank, The Last of Us, Returnal, Spider-Man, God of War: queste sono solo alcune delle esclusive PlayStation che potrebbero finire un giorno su PC, ora che Sony ha annunciato di voler espandere le proprie operazioni anche su questa piattaforma. Abbiamo già visto i primi risultati con Horizon Zero Dawn e Days Gone, ma il publisher non si fermerà di certo qui, anzi: è possibile che i prossimi porting PC siano più vicini di quanto credessimo. Alcuni utenti di Resetera avrebbero infatti notato una piccola curiosità legata alla pagina Steam di PlayStation Studios: nella pagina creatore del publisher vengono elencati 41 prodotti sotto la propria ala ma i conti non tornano. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di sabato 15 maggio 2021) Ratchet & Clank, Theof Us, Returnal, Spider-Man, God of War: queste sono solo alcune delle esclusive PlayStation che potrebbero finire un giorno su PC, ora cheha annunciato di voler espandere le proprie operazioni anche su questa piattaforma. Abbiamo già visto i primi risultati con Horizon Zero Dawn e Days Gone, ma il publisher non si fermerà di certo qui, anzi: è possibile che i prossimi porting PC siano più vicini di quanto credessimo. Alcuni utenti di Resetera avrebbero infatti notato una piccola curiosità legata alla paginadi PlayStation Studios: nella pagina creatore del publisher vengono elencati 41sotto la propria ala ma i conti non tornano. Leggi altro...

Advertising

Eurogamer_it : #GodOfWar e #TheLastOfUs in arrivo su Steam? Sony nasconde 15 prodotti misteriosi nel negozio Valve. - cut_olo : @_Donutsaurus @_Mdk7_ Più che altro per me è una questione di trovare espedienti che giustifichino il gameplay in m… - BBittorio : @_Mdk7_ Mie opinioni impopolari: -Per gusto personale il gioco della scorsa generazione è God of War non Tlou2. -La… - 99per100 : RT @99per100: #ILPIÙGRANDEDITUTTI #THEGREATESTOFALL GIOCHI ?? 8?ttavi di finale Scegli il miglior VIDEOGAMES di tutti i tempi tra: ??? G… - JbSvito : hype per God of war 5 dopo aver giocato tutto il 4 : ??????. hype dopo aver giocato mezz'ora del 3: -