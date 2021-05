Gli uomini gusto puffo: fuori dal coro, ma tutti dal sapore indefinibile (Di sabato 15 maggio 2021) Mai avuta un gran passione per il gelato. Ma se gelato doveva essere, solo cioccolato e panna. Senza cedimenti alla frutta. Il pistacchio era sospetto, il verdolino sembrava venire da una tintura sbagliata, color pelle di mostro – per nulla appetitoso. Poi abbiamo visto il “gusto puffo”, e la nostra già scarsa fiducia nell’umanità è scesa di un altro gradino. Viene in aiuto Gene Gnocchi. Lo scrittore di “Cosa fare a Faenza quando sei morto” torna in libreria con “Il gusto puffo” (Solferino). Fornisce una spassosa fanta-biografia dell’inventore, levando di mezzo la leggenda del gelataio ignoto che con il suo carrettino batte la riviera romagnola. Rivela che egli fu cremato con chicchi di mais in tasca, che raggiunto il calore sufficiente si tramutarono in pop corn. Soprattutto, aggiunge un prezioso tassello agli ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 15 maggio 2021) Mai avuta un gran passione per il gelato. Ma se gelato doveva essere, solo cioccolato e panna. Senza cedimenti alla frutta. Il pistacchio era sospetto, il verdolino sembrava venire da una tintura sbagliata, color pelle di mostro – per nulla appetitoso. Poi abbiamo visto il “”, e la nostra già scarsa fiducia nell’umanità è scesa di un altro gradino. Viene in aiuto Gene Gnocchi. Lo scrittore di “Cosa fare a Faenza quando sei morto” torna in libreria con “Il” (Solferino). Fornisce una spassosa fanta-biografia dell’inventore, levando di mezzo la leggenda del gelataio ignoto che con il suo carrettino batte la riviera romagnola. Rivela che egli fu cremato con chicchi di mais in tasca, che raggiunto il calore sufficiente si tramutarono in pop corn. Soprattutto, aggiunge un prezioso tassello agli ...

Le donne devono imparare a fare rete come gli uomini: 5 masterclass gratuite con mentors eccellenti

