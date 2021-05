Gli ultimi sondaggi: le intenzioni di voto (Di sabato 15 maggio 2021) Gli ultimi sondaggi di politica sulle intenzioni di voto degli italiani raccontano come la situazione politica veda la continua e pare inarrestabile rincorsa di Fratelli d'Italia, l'unico partito all'opposizione del Governo Draghi. Una scelta quella di Giorgia Meloni che stando ai sondaggi paga parecchi dividendi. La segretaria di Fratelli d'Italia è infatti in crescita anche per la fiducia degli elettori ed il suo partito secondo l'ultimo sondaggio EMG ha scavalcato Pd e M5S posizionandosi al secondo posto dietro (di poco) la Lega di Salvini. L'ultimo sondaggio è di: EMG per Agorà del 13 maggio Lega - 21,8% (+0,1% rispetto al 6 maggio) FdI - 18,5% (+0,9%) M5S - 18,4% (-0,6%) Pd - 16,9% (+0,1%) FI - 6,9% (+0,1%) Italia Viva - 4% (-0,1%) - sondaggi ... Leggi su panorama (Di sabato 15 maggio 2021) Glidi politica sulledidegli italiani raccontano come la situazione politica veda la continua e pare inarrestabile rincorsa di Fratelli d'Italia, l'unico partito all'opposizione del Governo Draghi. Una scelta quella di Giorgia Meloni che stando aipaga parecchi dividendi. La segretaria di Fratelli d'Italia è infatti in crescita anche per la fiducia degli elettori ed il suo partito secondo l'ultimoo EMG ha scavalcato Pd e M5S posizionandosi al secondo posto dietro (di poco) la Lega di Salvini. L'ultimoo è di: EMG per Agorà del 13 maggio Lega - 21,8% (+0,1% rispetto al 6 maggio) FdI - 18,5% (+0,9%) M5S - 18,4% (-0,6%) Pd - 16,9% (+0,1%) FI - 6,9% (+0,1%) Italia Viva - 4% (-0,1%) -...

