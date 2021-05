Gli oscuri aforismi dell’Oracolo traditi dalle troppe traduzioni

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 15 maggio 2021) La prima edizione dell’“Oracolo manuale ovvero l’arte della prudenza” esce nel 1647 a Huesca, nella provincia di Aragona, in lingua castigliana. Si presenta come un libretto in-dodicesimo, tascabile e smilzo, facile da portare con sé e consultare, proprio come era avvenuto un secolo prima agli “Esercizi spirituali” di Ignazio di Loyola. Composto da trecento(settantadue hanno origine nei libri già pubblicati da Baltasar Gracián), sembra prendere alla lettera uno di questi, il numero 27, intitolato “Appagarsi più dell’intensità che dell’estensione”: “La perfezione non consiste nella quantità, ma nella qualità. Ciò che è molto buono è sempre stato poco e raro; il troppo scredita. (…) La sola estensione non ha mai superato la mediocrità, ed è un difetto degli uomini eclettici il voler tutto per poi nulla stringere. L’intensità conferisce eminenza, eroica se in ...