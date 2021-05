Gli Eroi del quotidiano: Mimmo Paladino per l’Arma dei Carabinieri (Di sabato 15 maggio 2021) Gli Eroi del quotidiano: Mimmo Paladino per l’Arma dei Carabinieri Istituzione Bologna Musei MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna Dipartimento educativo 15 – 30 maggio 2021 Bologna, 14 maggio 2021. Il MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna è lieto di ospitare negli spazi del Dipartimento educativo la mostra itinerante GLI Eroi DEL Leggi su periodicodaily (Di sabato 15 maggio 2021) GlidelperdeiIstituzione Bologna Musei MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna Dipartimento educativo 15 – 30 maggio 2021 Bologna, 14 maggio 2021. Il MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna è lieto di ospitare negli spazi del Dipartimento educativo la mostra itinerante GLIDEL

Advertising

emergenzavvf : I supereroi non esistono, gli eroi sì. Non hanno maschera e mantello, qualcuno per mestiere può indossare una divis… - Adnkronos : Un anno di #COVID?19 nei loro volti, le foto-simbolo di un'Italia che non dimenticheremo mai. Grazie a tutti gli er… - 7Civico : IL GIRO D’ITALIA CELEBRA GLI “EROI DELLA SICUREZZA”. Fra di loro il nostro concittadino assistente capo di Polizia… - attilascuola : RT @ClinicamenteB: Questi sono gli eroi sei nostri giorni ,non quei cretini che ballano jerusalema .... - AGR_web : Gli eroi del quotidiano, Mimmo Paladino per l'Arma dei Carabinieri Il Museo d’Arte Moderna di Bologna ospita negli… -