“Gli eroi del quotidiano”, Mimmo Paladino per l’Arma dei Carabinieri: mostra al MAMbo (Di sabato 15 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBologna – Il MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna – è lieto di ospitare negli spazi del Dipartimento educativo la mostra itinerante GLI eroi DEL quotidiano. Mimmo Paladino per l’Arma dei Carabinieri che espone le tavole realizzate dall’artista per l’edizione 2020 del calendario dell’Arma, con testi della scrittrice Margaret Mazzantini. Nella settimana in cui Paladino, tra i più noti artisti italiani al mondo, viene insignito della Laurea ad Honorem da parte dell’Università di Bologna come parte delle celebrazioni per i 50 anni del DAMS e mentre è in corso la mostra a lui dedicata in Salaborsa, l’Arma dei Carabinieri, il ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 15 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBologna – Il– Museo d’Arte Moderna di Bologna – è lieto di ospitare negli spazi del Dipartimento educativo laitinerante GLIDELperdeiche espone le tavole realizzate dall’artista per l’edizione 2020 del calendario del, con testi della scrittrice Margaret Mazzantini. Nella settimana in cui, tra i più noti artisti italiani al mondo, viene insignito della Laurea ad Honorem da parte dell’Università di Bologna come parte delle celebrazioni per i 50 anni del DAMS e mentre è in corso laa lui dedicata in Salaborsa,dei, il ...

Advertising

emergenzavvf : I supereroi non esistono, gli eroi sì. Non hanno maschera e mantello, qualcuno per mestiere può indossare una divis… - Adnkronos : Un anno di #COVID?19 nei loro volti, le foto-simbolo di un'Italia che non dimenticheremo mai. Grazie a tutti gli er… - anteprima24 : ** 'Gli eroi del quotidiano', Mimmo Paladino per l'Arma dei #Carabinieri: #Mostra al #MAMbo **… - GiornaleLORA : GLI EROI DEL QUOTIDIANO Mimmo Paladino per l’Arma dei Carabinieri - KappaFerruccio : RT @spaziogames: È un personaggio un po' così, ma gli vogliamo bene #EthanWinters #ResidentEvilVillage -