Gli apocalittici anti ddl - Zan ' Uomini si dichiareranno donna per occupare le quote rosa'

Advertising

LanzoIgor : RT @globalistIT: - Global16938439 : RT @globalistIT: - luemen_frank : RT @globalistIT: - globalistIT : - iltruffone : RT @MT_Meli_: Gli apocalittici effetti delle “riaperture” non si sono, ovviamente, manifestati. E il Team Morte, nelle sue varie forme (pid… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli apocalittici

Adnkronos

Oscurantisti e: "Le vere vittime del Ddl Zan saranno la libertà, le donne e i bambini. La libertà ... Le donne perché accadrà, come in Messico per esempio, cheuomini si dichiareranno ...... come vengono utilizzati questi soldi? E chi li gestisce? 'Per anni abbiamo avvertitoeuropei ... una piccola ma significativa parte ha ceduto all'istigazione, fatta di toni religiosi. ...Le bizzarre dichiarazioni Jacopo Coghe, vicepresidente di Pro Vita & Famiglia: "Manifestazioni come queste contro la legge saranno considerate legali o illegali a discrezione di un giudice".Tragedia in Cina, dove la megalopoli cinese nota per essere stata l'epicentro della pandemia di Covid-19, nella giornata di ieri 14 maggio è stata colpita da due tornado. Sono crollate una trentina di ...