Giulia vince la ventesima edizione di ‘Amici’

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 16 maggio 2021) Roma, 16 mag. (Adnkronos) – La ballerinaha vinto ladi Amici, dopo una sfida del cuore, con il fidanzato-rivale Sangiovanni, grande favorito della vigilia. E si è aggiudicata il premio di 150.000 euro in gettoni d’oro. I due erano stati decretati vincitori di categoria (lui per il canto, lei per il ballo) all’inizio della serata, quando Sangiovanni aveva battuto nella prima manche gli altri due cantanti finalisti, Deddy e Aka7even, eaveva prevalso sul ballerino Alessandro. ‘Avreste mai pensato di sfidarvi in finale?”, ha chiesto Maria De Filippi prima di decretare il vincitore. ‘Lui me lo aveva scritto in un bigliettino: ci vediamo in finale”, ha confessato, classe 2002, è nata a Roma. Ha iniziato a ballare danza classica a 3 anni, in ...