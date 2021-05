Giulia Stabile vince Amici 20: Sangiovanni al secondo posto, tutti i premi dell’edizione (Di domenica 16 maggio 2021) Giulia Stabile ha vinto Amici 20. Al secondo posto si è classificato Sangiovanni che ha trionfato nella categoria canto avendo la meglio contro Aka7even e Deddy. Giulia Stabile vince Amici 20: Sangiovanni secondo, tutti i premi Il trapper si è portato a casa il premio della critica, il premio delle Radio, il premio SIAE e... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 16 maggio 2021)ha vinto20. Alsi è classificatoche ha trionfato nella categoria canto avendo la meglio contro Aka7even e Deddy.20:Il trapper si è portato a casa ilo della critica, ilo delle Radio, ilo SIAE e... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

