Giulia D'Urso in lacrime: "Da stamattina c'è gente che mi augura la morte", il durissimo sfogo (Di sabato 15 maggio 2021) Pochissime ore fa, Giulia D'Urso si mostra ai suoi sostenitori in lacrime: il durissimo sfogo dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Una cosa è certa: queste ultime ore non devono essere affatto facili per Giulia D'Urso. Accusata di aver allertato i Carabinieri per denunciare la festa organizzata da Lukaku, per centravanti della squadra italiana, e L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News.

