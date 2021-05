Giro d’Italia 2021 oggi | orario Foggia-Guardia Sanframondi | tv | programma | streaming RAI ed Eurosport

Leggi su oasport

(Di sabato 15 maggio 2021) Dopo aver respirato un po’ a Termoli, iltorna a fare sul serio. Si torna a salire sulle montagne appenniniche nella Fa-di 170 chilometri, con un altro arrivo che potrebbe scombinare un altro po’ la classifica generale dopo i primi fuochi d’artificio visti in questa settimana. Partendo dalla cittadina pugliese, si va subito verso Campobasso dove la strada inizia a salire in maniera dolce. Dopo qualche saliscendi, si comincia a fare sul serio con la salita di Bocca della Selva, seconda categoria non troppo complicata (4,6% di pendenza media, massima al 10%) ma parecchio lunga con i suoi 18 chilometri. Ancora più lunga sarà la discesa susseguente, con qualche tratto in controtendenza, che porta fino ai piedi di Castelvenere. Da lì la strada riprende a salire, con ...