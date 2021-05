Giro d’Italia 2021 | le pagelle dell’ottava tappa | vince ancora la fuga | controllo tra i big

Leggi su sportface

(Di sabato 15 maggio 2021) Ledel, la Foggia-Guardia Sanframondi di 170 km. Are in Campania è Victor Lafay, francese della Cofidis che ha preceduto con un grandioso finale in salita un coriaceo Francesco Gavazzi. Completa il podio Arndt e via via tutti i fuggitivi di giornata, con Joao Almeida che regola il gruppo maglia rosa al decimo posto. Invariate le prime posizioni della classifica generale, dove Attila Valter mantiene la maglia rosa davanti ad Evenepoel e Bernal. Il tutto alla vigilia del tappone di Campo Felice, che domani potrebbe stravolgere la situazione e far entrare definitivamente nel vivo la Corsa Rosa. L’ORDINE DI ARRIVO LA CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA LeVictor Lafay, voto 10 Prestazione sontuosa del ...