Giro d'Italia 2021, il ritiro di Caleb Ewan offre nuovi scenari per Giacomo Nizzolo ed Elia Viviani (Di sabato 15 maggio 2021) Col ritiro di Caleb Ewan si aprono nuovi scenari per tutti i velocisti presenti al Giro d'Italia 2021. L'australiano, infatti, aveva vinto due delle tre frazioni che si erano concluse allo sprint, in questa prima settimana di gara, ed era emerso come la ruota veloce di riferimento di questa Corsa Rosa. Inoltre, Ewan vestiva anche la maglia ciclamino della classifica a punti, la quale, ora, è tornata sulle spalle di Tim Merlier. Chiaramente, adesso, lo sprinter belga dell'Alpecin-Fenix, vincitore della frazione di Novara, diventa l'uomo da battere negli arrivi a ranghi compatti. Per Elia Viviani e Giacomo Nizzolo, però, le chance di vincere una tappa si alzano ...

