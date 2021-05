Giovi Montena | tre discariche abusive | Rangers in azione

(Di sabato 15 maggio 2021)si trasforma in una macro discarica a cielo aperto. Ieri mattina, una pattuglia del dipartimentodell’Himanitas di Salerno, al comando dell’ispettore Garzia nel pattugliare la zona di Gioverinveniva tredi materiale di vario tipo. “Ancora oggi la notte persone lasciano materiale altamente inquinante sul nostro territorio”, ha dichiarato amareggiato il presidente dell’Humanitas Salerno, Roberto Schiavone. I controlli potrebbero proseguire anche nei prossimi giorni, in altri punti strategici della città capoluogo. L’associè molto attiva anche sul fronte ambientale, proprio grazie al corpo deiche quotidianamente pattuglia il territorio cittadino. (er.no) Consiglia

Ultime Notizie dalla rete : Giovi Montena

Salernonotizie.it

