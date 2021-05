Giornate Fai di primavera, arte contemporanea e visite guidate: il week-end in provincia (Di sabato 15 maggio 2021) Non mancano le iniziative organizzate nel week-end in Bergamasca. Tra gli appuntamenti spiccano le Giornate Fai di primavera, mostre e visite guidate. Ecco la panoramica degli eventi promossi nella Bergamasca sabato 15 e domenica 16 maggio. CAMERATA CORNELLO – Al museo dei Tasso la mostra “Eleganza discreta di una valle” CAPRINO BERGAMASCO – Giornate Fai di primavera: nella Bergamasca 14 bellezze da visitare LOVERE – Alla Tadini la mostra “Napoleone. L’eco del mito” MAPELLO – Giornate Fai di primavera: nella Bergamasca 14 bellezze da visitare PARRE – “Girls power”, a Parre mostra sul tema della violenza sulle donne RANZANICO – Giornate Fai di primavera: nella Bergamasca 14 bellezze da visitare ROMANO ... Leggi su bergamonews (Di sabato 15 maggio 2021) Non mancano le iniziative organizzate nel-end in Bergamasca. Tra gli appuntamenti spiccano leFai di, mostre e. Ecco la panoramica degli eventi promossi nella Bergamasca sabato 15 e domenica 16 maggio. CAMERATA CORNELLO – Al museo dei Tasso la mostra “Eleganza discreta di una valle” CAPRINO BERGAMASCO –Fai di: nella Bergamasca 14 bellezze da visitare LOVERE – Alla Tadini la mostra “Napoleone. L’eco del mito” MAPELLO –Fai di: nella Bergamasca 14 bellezze da visitare PARRE – “Girls power”, a Parre mostra sul tema della violenza sulle donne RANZANICO –Fai di: nella Bergamasca 14 bellezze da visitare ROMANO ...

Advertising

LatinaBiz : Gaeta L'altro luogo in terra pontina interessato alle giornate del Fai del 15 e 16 maggio è Gaeta, dfove ci sono d… - LatinaBiz : Bassiano Per l' edizione delle Giornate del FAI a Bassiano del 15 e 16 maggio, la delegazione FAI di Latina ha mes… - LatinaBiz : Bassiano Per l' edizione delle Giornate del FAI a Bassiano del 15 e 16 maggio, la delegazione FAI di Latina ha mes… - idkwhatmyusrnis : È normale avere delle giornate no, però ricordati sempre che sei qui per una ragione e che puoi iniziare di nuovo.… - fa_buio : Buonanotte amici domani sono le giornate di primavera del FAI cioè unico motivo che mi farà uscire dal letto -