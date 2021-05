Giornata internazionale delle famiglie: la loro importanza rafforzata col Covid (Di sabato 15 maggio 2021) La Giornata internazionale delle famiglie è stata fondata dalle Nazioni Unite (ONU) nel 1994 e si celebra ogni 15 maggio per onorare la loro importanza. L’Onu ritiene la famiglia sia “il fondamentale gruppo sociale e l’ambiente naturale per lo sviluppo ed il benessere di tutti i suoi membri, in particolare i bambini” ribadendo quindi “il diritto di ogni bambino ad avere una famiglia che lo protegga, trasmettendogli quei valori positivi che lo supporteranno per tutta la vita”. Inizialmente la dicitura ufficiale di questa Giornata era “International Day of Family” che indicava quindi un solo tipo di famiglia, quella per così dire tradizionale; negli ultimi anni però la dicitura ufficiale è stata modificata dalle Nazioni Unite in “International Day of Families” per ... Leggi su bergamonews (Di sabato 15 maggio 2021) Laè stata fondata dalle Nazioni Unite (ONU) nel 1994 e si celebra ogni 15 maggio per onorare la. L’Onu ritiene la famiglia sia “il fondamentale gruppo sociale e l’ambiente naturale per lo sviluppo ed il benessere di tutti i suoi membri, in particolare i bambini” ribadendo quindi “il diritto di ogni bambino ad avere una famiglia che lo protegga, trasmettendogli quei valori positivi che lo supporteranno per tutta la vita”. Inizialmente la dicitura ufficiale di questaera “International Day of Family” che indicava quindi un solo tipo di famiglia, quella per così dire tradizionale; negli ultimi anni però la dicitura ufficiale è stata modificata dalle Nazioni Unite in “International Day of Families” per ...

c_appendino : #RT @TorinoClick: Qui non c’è posto per parole d’odio. #Torino e la rete Ready aderiscono alla giornata internazion… - Roberto_Fico : Circa due milioni di italiani soffrono di #fibromialgia, malattia tutt’oggi difficilmente diagnosticabile. L’attenz… - raffaellapaita : Non ci saranno mai parole sufficienti a ringraziare i nostri #infermieri per lo sforzo e la tenuta di questi diffic… - eleonoraviaggi0 : Oggi è Giornata Internazionale della Famiglia Il mio pensiero a tutte le famiglie. Che possa sempre legarvi il di… - Korean_Sunbae : La giornata di un giovane e timido parrucchiere di Seoul -