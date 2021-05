Gilles Rocca, rivelazione shock della Martani: “L’ha fatto solo per soldi” (Di sabato 15 maggio 2021) Gilles Rocca, l’ex naufrago dell’isola dei famosi, continua a far parlare di se, sempre in termini poco lusinghieri, ad onor del vero, anche dopo l’uscita dal reality. Daniela Martani e Gilles RoccaL’attore, è stato in questa edizione dell’isola, uno dei protagonisti in assoluto, riuscendo a catalizzare l’attenzione del pubblico, a causa degli scontri avuti con gli altri naufraghi, scontri dettati dal suo carattere presuntuoso e arrogante. Gilles Rocca, rivelazione shock: “L’ha fatto solo per soldi” Anche Daniela Martani, ex concorrente dell’isola, è tornata a parlare dell’attore, sulle pagine del settimanale Nuovo, dove, ha ... Leggi su formatonews (Di sabato 15 maggio 2021), l’ex naufrago dell’isola dei famosi, continua a far parlare di se, sempre in termini poco lusinghieri, ad onor del vero, anche dopo l’uscita dal reality. DanielaL’attore, è stato in questa edizione dell’isola, uno dei protagonisti in assoluto, riuscendo a catalizzare l’attenzione del pubblico, a causa degli scontri avuti con gli altri naufraghi, scontri dettati dal suo carattere presuntuoso e arrogante.: “per” Anche Daniela, ex concorrente dell’isola, è tornata a parlare dell’attore, sulle pagine del settimanale Nuovo, dove, ha ...

Giusepp26551025 : RT @LaurenJaurgirl: Andrea Cerioli è praticamente il nuovo Gilles Rocca e sta portando sulla cattiva strada anche Ignazio, Valentina furbis… - LaurenJaurgirl : Andrea Cerioli è praticamente il nuovo Gilles Rocca e sta portando sulla cattiva strada anche Ignazio, Valentina fu… - Azzurra211 : Cerioli è diventato di un antipatico insopportabile !!! ?????? come gilles rocca??????#isola - cercasivastit : Io elimino cerioli anche perché penso sia posseduto da gilles rocca. Tanto vuole andare a casa perché soffre la fam… - Caterinavenuto1 : RT @GF_diretta: #IsoladeiFamosi #isola Come sempre, tanto per cambiare, volano stracci tra Gilles Rocca e Tommaso Zorzi -