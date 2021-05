Gianluca Vacchi si vaccina in Serbia: perché? (Di sabato 15 maggio 2021) Eccone un altro: il fenomeno Gianluca Vacchi. Uno degli uomini più famosi d’Italia. E questo la dice lunga sulle facoltà intellettive medie della nostra nazione. Ha preso il suo aereo, come tutti noi del resto, ed è andato a Belgrado a vaccinarsi. Insieme alla sua giovane compagna di vita Sharon. Naturalmente ha dovuto dirlo a tutti, altrimenti l’avventura in Serbia non sarebbe stata mediaticamente utile. Quindi ha sparato un bellissimo post sulle storie di Instagram con tanto di commento: Thank you Serbia for giving us the opportunity to be vaccinated. Quanta prosopopea. Quanta inutilità. Già, perché Gianluca Vacchi, che gli piaccia o meno, ha 53 anni. Classe 1967. Anche se si atteggia da eterno ragazzino senza una ... Leggi su cityroma (Di sabato 15 maggio 2021) Eccone un altro: il fenomeno. Uno degli uomini più famosi d’Italia. E questo la dice lunga sulle facoltà intellettive medie della nostra nazione. Ha preso il suo aereo, come tutti noi del resto, ed è andato a Belgrado arsi. Insieme alla sua giovane compagna di vita Sharon. Naturalmente ha dovuto dirlo a tutti, altrimenti l’avventura innon sarebbe stata mediaticamente utile. Quindi ha sparato un bellissimo post sulle storie di Instagram con tanto di commento: Thank youfor giving us the opportunity to beted. Quanta prosopopea. Quanta inutilità. Già,, che gli piaccia o meno, ha 53 anni. Classe 1967. Anche se si atteggia da eterno ragazzino senza una ...

