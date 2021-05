GF Vip, Adriana Volpe verso il ritorno a Mediaset: l’indiscrezione bollente (Di sabato 15 maggio 2021) Dopo aver appassionato il pubblico tv con la sua partecipazione al Gf vip 4 e il conseguente approdo a Tv 8 alla conduzione di Ogni mattina, Adriana Volpe potrebbe presto tornare a coprire un ruolo in casa Mediaset, per una nuova edizione del Gf dedicato ai vip e al posto di Antonella Elia. l’indiscrezione rovente in questione giunge da un noto rotocalco di gossip e vede la Volpe sempre più vicina ad un ritorno su Canale 5, dove nella Casa del Grande fratello ha saputo infondere ottimismo nei telespettatori in piena pandemia da Covid-19. Tutto questo e molto altro ancora, vi snoccioliamo di seguito. Gf vip, Adriana Volpe verso un ritorno in tv? In queste ore si fa sempre più incessante nel web la voce che vede ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 15 maggio 2021) Dopo aver appassionato il pubblico tv con la sua partecipazione al Gf vip 4 e il conseguente approdo a Tv 8 alla conduzione di Ogni mattina,potrebbe presto tornare a coprire un ruolo in casa, per una nuova edizione del Gf dedicato ai vip e al posto di Antonella Elia.rovente in questione giunge da un noto rotocalco di gossip e vede lasempre più vicina ad unsu Canale 5, dove nella Casa del Grande fratello ha saputo infondere ottimismo nei telespettatori in piena pandemia da Covid-19. Tutto questo e molto altro ancora, vi snoccioliamo di seguito. Gf vip,unin tv? In queste ore si fa sempre più incessante nel web la voce che vede ...

Advertising

StraNotizie : Adriana Volpe torna in Mediaset e riparte (un’altra volta) dal Grande Fratello Vip: l’indiscrezione… - Mariacarp_ : RT @danitrash77: Non il settimanale “Vero” che svela che Adriana Volpe potrebbe fare l’opinionista del GF VIP 6 - darveyfeels_ : RT @danitrash77: Non il settimanale “Vero” che svela che Adriana Volpe potrebbe fare l’opinionista del GF VIP 6 - danitrash77 : Non il settimanale “Vero” che svela che Adriana Volpe potrebbe fare l’opinionista del GF VIP 6 - BITCHYFit : Adriana Volpe torna in Mediaset e riparte (un’altra volta) dal Grande Fratello Vip: l’indiscrezione -