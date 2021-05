GetsuFumaDen | Undying Moon | una grafica che richiama le stampe del periodo ukiyo-e ed un gameplay che ricorda le glorie del passato – Anteprima

(Di sabato 15 maggio 2021) Chiunque conosca il nome di Konami si è sicuramente domandato negli ultimi anni come mai una azienda storica nel panorama videoludico sembrasse aver abbandonato ogni titolo che la avesse resa grande, concentrandosi principalmente in favore di PES, votandosi al miglioramento del suo titolo di calcio. Contro ogni pronostico l’azienda giapponese ha annunciato il ritorno di uno delle suedel, un titolo nato nel 1987 su Famicom (il nostro NES) e praticamente sconosciuto in occidente., questo il titolo del nuovo gioco di Konami già disponibile in early access, ha uno stile grafico impressionante e sembra urlare Castlevania a piena voce,ndo ai giocatori le proprie origini. La storia si ricollega al gioco degli anni ’80, ...

