Genoa-Atalanta, le probabili formazioni del match (Di sabato 15 maggio 2021) Il "Luigi Ferraris" stende il tappeto rosso a Genoa-Atalanta. Gasperini perde Muriel ma ritrova Toloi, Ballardini non fa sconti Genoa-Atalanta è il primo match point a disposizione della Dea per conquistare la Champions League. Ballardini ha raggiunto la salvezza, ma da vero professionista non farà sconti. Sono attesi dei cambiamenti per dare minuti anche ai meno utilizzati, ma senza stravolgere la squadra. QUI Genoa– I ballottaggi sono molti a partire dal portiere, con Marchetti o Paleari che potrebbero scendere in campo al posto di Perin. A centrocampo duello vivo tra Badelj e Rovella e Zajc e Behrami. Tanti nodi anche in attacco, il ruolo in cui il Grifone abbonda maggiormente. QUI Atalanta – Una buona e una cattiva notizia per Gasperini, che ritrova Toloi ...

