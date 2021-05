Genoa-Atalanta in campo alle 15- Diretta In campo Miranchuck, Malinovskyi e Zapata (Di sabato 15 maggio 2021) Per la 37esima e penultima giornata di campionato i nerazzurri approdano a Genova. Missione tre punti per l’aritmetica riconquista della Champions. Segui qui la Diretta. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 15 maggio 2021) Per la 37esima e penultima giornata di campionato i nerazzurri approdano a Genova. Missione tre punti per l’aritmetica riconquista della Champions. Segui qui la

Advertising

Atalanta_BC : ?? Questi gli 11 scelti da mister #Gasperini! ?? Here's our #StartingXI to face Genoa! Presented by @Plus500… - FBiasin : C’è della gente convinta che l’#Atalanta perderà volontariamente contro il #Genoa per motivi che, quanto a complott… - Inter_es : ?? 1?4? Victorias consecutivas en casa ? 4-2 Torino ? 3-1 Bologna ? 1-0 Napoli ? 2-1 Spezia ? 6-2 Crotone ? 2-0 Ju… - avvliguori1 : Torino contro il Milan senza 7 titolari. Genoa contro l’Atalanta senza 8 titolari. Stranamente non leggo tweet sugl… - gnomini : RT @pianetagenoa: Era il 15 maggio 1955: battendo 1-0 l’Atalanta, il Genoa conquistò matematicamente la salvezza - -