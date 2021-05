Genoa-Atalanta, Gasperini: “Qualificazione in Champions speciale. Vittoria Coppa Italia? Sarebbe la ciliegina sulla torta” (Di sabato 15 maggio 2021) L'Atalanta vince a "Marassi".4-3: è questo il risultato della rocambolesca sfida tra Atalanta e Genoa, andata in scena questo pomeriggio a "Marassi". La Dea, non senza difficoltà, conquista un prezioso successo sul campo del Grifone, centrando matematicamente la Qualificazione alla prossima Champions League. Un successo analizzato al triplice fischio, dal tecnico Gian Piero Gasperini. "Quest'anno sembrava ancora più difficile. La squadra ha avuto una grande reazione da dicembre in poi, per di più è arrivata con una giornata di anticipo. Le qualificazioni sono tutte belle, ma quella di quest'anno ha un sapore migliore. sulla Coppa Italia: “La Coppa Italia Sarebbe il coronamento di ... Leggi su mediagol (Di sabato 15 maggio 2021) L'vince a "Marassi".4-3: è questo il risultato della rocambolesca sfida tra, andata in scena questo pomeriggio a "Marassi". La Dea, non senza difficoltà, conquista un prezioso successo sul campo del Grifone, centrando matematicamente laalla prossimaLeague. Un successo analizzato al triplice fischio, dal tecnico Gian Piero. "Quest'anno sembrava ancora più difficile. La squadra ha avuto una grande reazione da dicembre in poi, per di più è arrivata con una giornata di anticipo. Le qualificazioni sono tutte belle, ma quella di quest'anno ha un sapore migliore.: “Lail coronamento di ...

