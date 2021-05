Genoa-Atalanta 3-4, Gasp resiste e festeggia la sua terza Champions (Di sabato 15 maggio 2021) L'Atalanta deve vincere per continuare la corsa alla Champions e al secondo posto. Contro il Genoa, già salvo, i nerazzurri non possono concedersi passi falsi. LA PARTITA IN... Leggi su ilmattino (Di sabato 15 maggio 2021) L'deve vincere per continuare la corsa allae al secondo posto. Contro il, già salvo, i nerazzurri non possono concedersi passi falsi. LA PARTITA IN...

Advertising

GabCirilli : La Juve è la squadra più forte di tutte e sapete perché? Perché contro di lei pure le squadrette come il Genoa, Udi… - Atalanta_BC : ?? Questi gli 11 scelti da mister #Gasperini! ?? Here's our #StartingXI to face Genoa! Presented by @Plus500… - FBiasin : C’è della gente convinta che l’#Atalanta perderà volontariamente contro il #Genoa per motivi che, quanto a complott… - napolimagazine : SERIE A - Genoa-Atalanta 3-4, bergamaschi matematicamente in Champions - apetrazzuolo : SERIE A - Genoa-Atalanta 3-4, bergamaschi matematicamente in Champions -