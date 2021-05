Gazzetta – Napoli in Champions League in anticipo | ecco come

(Di sabato 15 maggio 2021) Ilcon una giornata diinè possibile. La 37^ giornata di campionato di Serie A potrebbe essere decisiva, senza attendere l’ultima. Gli azzurri di Gennaro Gattuso devono sperare in un risultato favorevole da Inter-Juventus, con i nerazzurri che hanno già vinto lo scudetto mentre i bianconeri si giocano la qualificazione allacon Milan, Atalanta e. Ilpotrebbe conquistare anticipatamente la qualificazione allacon una sola combinazione. Tutto dipende dal risultato finale di Juventus-Inter che si gioca sabato 15 all’Allianz Stadium. Se la Juventus non dovesse vincere con l’Inter e ildovesse battere la Fiorentina ...

Advertising

Gazzetta_it : C’è una Signora che sa solo vincere, 20 successi su 20: Juve Women, 4° scudetto di fila - CalcioNapoli24 : - Amaro37396696 : @Boboj29 Il problema reale è che nessuno di questi giornali spazzatura @Gazzetta_it @tuttosport ha capito un caxxo… - DilectisG : RT @tuttonapoli: Gazzetta - A Firenze guardando la Juve in tv: il Napoli ha cambiato l'albergo di 3 anni fa - tuttonapoli : Gazzetta - A Firenze guardando la Juve in tv: il Napoli ha cambiato l'albergo di 3 anni fa -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta Napoli

La Gazzetta dello Sport

La Prima Pagina delladello Sport di oggi, Sabato 15 Maggio, titola 'Juve nelle mani di Conte ': spazio al big match delle 18I voti ? A favore dell'offerta della pay - tv di Comcast hanno votato 16 club:e Lazio si sono astenute, mentre Crotone e Parma non hanno votato in quanto già retrocesse. Calcio: tutte le ...Il centrocampista della straordinaria stagione culminata con l'impresa di Bisceglie ora al Vado: "Spero ci sia la possibilità di una riammissione in Serie C, se la Lucchese dovesse ripartire dalla Ser ...Ancora una volta, a Firenze, Lorenzo Insigne dovrà caricarsi la squadra sulle spalle. In questa stagione è lui il bomber del Napoli che ora può mettere ...