Gaza: l'Egitto apre il valico di Rafah, invia 10 ambulanze (Di sabato 15 maggio 2021) L'Egitto ha aperto oggi il valico di Rafah, il proprio confine terrestre con Gaza, e ha inviato dieci ambulanze all'enclave palestinese per evacuare e curare nei propri ospedali palestinesi feriti nei ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 15 maggio 2021) L'ha aperto oggi ildi, il proprio confine terrestre con, e hato dieciall'enclave palestinese per evacuare e curare nei propri ospedali palestinesi feriti nei ...

