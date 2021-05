Gaza: la diplomazia al lavoro per far tacere le armi (Di sabato 15 maggio 2021) Telefonate corrono da un capo all'altro del mondo. Di Maio chiama Borrel per riunione straordinaria a livello europeo. Biden manda l'inviato e ammonisce sulla sicurezza dei ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 15 maggio 2021) Telefonate corrono da un capo all'altro del mondo. Di Maio chiama Borrel per riunione straordinaria a livello europeo. Biden manda l'inviato e ammonisce sulla sicurezza dei ...

Advertising

AdornatoAntonio : RT @remocontro_it: #Gaza 10mila sfollati e 125 uccisi. Proteste e morti in #Cisgiordania. La guerra dispari. Diplomazia impotente, Onu bloc… - Marco69313942 : RT @Marty_Loca80: Gaza 10mila sfollati e 125 uccisi. Proteste e morti in Cisgiordania. La guerra dispari. Un copione già visto, la guerra… - IjyyIjlal : RT @Marty_Loca80: Gaza 10mila sfollati e 125 uccisi. Proteste e morti in Cisgiordania. La guerra dispari. Un copione già visto, la guerra… - Marcocap14 : RT @Marty_Loca80: Gaza 10mila sfollati e 125 uccisi. Proteste e morti in Cisgiordania. La guerra dispari. Un copione già visto, la guerra… - PSVB1988 : RT @Marty_Loca80: Gaza 10mila sfollati e 125 uccisi. Proteste e morti in Cisgiordania. La guerra dispari. Un copione già visto, la guerra… -