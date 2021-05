Gaza: la diplomazia al lavoro per far tacere le armi (Di sabato 15 maggio 2021) Telefonate corrono da un capo all'altro del mondo. Di Maio chiama Borrel per riunione straordinaria a livello europeo. Biden manda l'inviato e ammonisce sulla sicurezza dei ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 15 maggio 2021) Telefonate corrono da un capo all'altro del mondo. Di Maio chiama Borrel per riunione straordinaria a livello europeo. Biden manda l'inviato e ammonisce sulla sicurezza dei ...

Advertising

paoloigna1 : La cosiddetta pace d’Abramo non ha risolto tutti i problemi dell'area, anzi... - rizzina2005 : Diplomazia disarmata. Le armi saranno riposte, ma poi? (di M. Valensise) - 49b4eddb3c3945c : Israele: attacchi nella notte su Gaza City (e la diplomazia non funziona) - giacDomenico : Israele: attacchi nella notte su Gaza City (e la diplomazia non funziona) - pborghilivorno : #pianeta Diplomazia disarmata. Le armi saranno riposte, ma poi? (di M. Valensise) -