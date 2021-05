Gaza | Israele distrugge palazzo Al Jazeera

(Di sabato 15 maggio 2021) Le forze israeliane hanno distrutto la torre Al Jalaa acity, un alto edificio dove hanno sede diversi media, fra cui Ale l’agenzia stampa Associated press. Lo riferisce Times of Israel, mostrando un video dell’edificio che si sbriciola in una nuvola di polvere. Le forze israeliane avevano avvertito gli occupanti dell’edificio con un’ora di anticipo sull’attacco. C’ stato anche un avvertimento con il sistema del ‘roof knocking’, ovvero un razzo contro il tetto che non ha causato seri danni. Abu Obeida, portavoce dell’ala militare di Hamas, minaccia nuovi razzi contro Tel Aviv dopo che gli israeliani hanno distrutto la torre Al Jalaa. “Dopo il bombardamento di un edificio civile e, i residenti di Tel Aviv e del centro d’devono stare attenti”, ha detto il portavoce, citato da Times of ...

epa09201424 Smoke and flames rise after an Israeli air-strike hits at Al-Jalaa tower, which houses apartments and several media outlets, including The Associated Press and Al Jazeera, in Gaza City, 15 ...Il proprietario dello stabile avvertito: "Fra un'ora lo tiriamo giù" AGI - Due razzi per poi l'attacco con gli aerei: Israele ha colpito la al Jalal Tower, il palazzo di Gaza che ospita la stampa inte ...